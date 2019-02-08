شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: انتهينا من توزيع حزمة الخدمات الصحية على مستشفيات بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن أن التنسيق مستمر بين «الصحة» وهيئة الرعاية الصحية، إحدى الهيئات الثلاث لإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، لتنفيذ مرحلة انتقالية لتطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد، وهي أولى المحافظات التي سيطبق بها التأمين الشامل.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن الدولة ملتزمة بتقديم خدمة صحية ذات جودة عالية في «التأمين الشامل»، لافتة إلى أن مظلة التأمين الصحي الجديد ستشمل كافة المصريين، مع التزام الدولة بعلاج غير القادرين.

وقالت وزارة الصحة والسكان، في بيان، إن الوزيرة وجهت بعقد اجتماع للجنة تحديد حزمة الخدمات الصحية بالتأمين الصحي الجديد، حيث اجتمعت اللجنة مساء أمس، بحضور الدكتور أحمد محيى، مساعد الوزيرة لقطاع الطب العلاجي، والدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشؤون الرقابة والمتابعة والمشرف على مشروع التأمين الصحي الجديد، والدكتور خالد النوري، رئيس هيئة «الرعاية الصحية»، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس «الهيئة»، والدكتور حسن الإسناوي، وكيل مديرية الشؤون الصحية لشؤون الطب العلاجي في محافظة بورسعيد، ونقيب أطباء بورسعيد، لمتابعة استعدادات إطلاق «التأمين الشامل» في «المحافظة»، بالإضافة إلى تحديد وتوزيع الخدمات الطبية التي سوف تقدم في المنشآت الطبية.

وأضاف البيان أن وزيرة الصحة وجهت كافة الجهات العاملة على التجهيز لـ«التأمين الشامل»، بسرعة الانتهاء في أسرع وقت، ووفقاً للجدول الزمني المخصص للتجهيزات المختلفة.

من جانبه، كشف الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشؤون الرقابة والمتابعة والمشرف على مشروع التأمين الصحي الجديد، أنه تم الانتهاء من تجهيزات 21 وحدة صحية ستعمل في «التأمين الشامل» في بورسعيد، كما تم الانتهاء من تدريب ٨٩٦ متدربا من مختلف التخصصات العاملة في المنظومات، وذلك على «الجودة والاعتماد»، وطب الأسرة وبرامج طبية تخصصية، كما تم الانتهاء من ربط 8 آلاف أسرة بعدد 40 ألف مواطن بوحدتى صحة «الكويت»، و«عمر بن الخطاب»، كما تم فتح حوالي ١٨٠٠ ملف طب أسرة بعد إجراء الفحص الطبي الشامل وجار استكمال الكشف على كافة الأسر في نطاق الربط مجانا.

وأشار«السبكي» إلى أن الوزيرة وجهت بتشكيل 10 لجان لاختبار المتقدمين لشغل الوظائف التي تم الإعلان عنها مسبقاً ضمن مشروع «التأمين الشامل»، موضحاً أن 7 آلاف و500 فرد تقدموا للانضمام في «المنظومة»، حيث من المنتظر ظهور نتيجة من وقع عليهم الاختيار للعمل في محافظات المرحلة الأولى من «التأمين»، والتعاقد معهم خلال شهر مارس المقبل.

وأكد «السبكي» أن العاملين في المنظومة الجديدة، سيكون لهم منظومة أجور مميزة، مشيرا إلى أن وزيرة الصحة كانت قد عرضت في شهر يناير الماضي، على رئيس الوزراء، ووزير المالية منظومة الأجور المقرر تطبيقها وذلك تمهيدا لاعتمادها.

وأوضح أن هناك عدة امتيازات ستحصل عليها الفرق الطبية التي ستعمل بـ«التأمين الشامل»، بخلاف «الأجر المميز»، مثل دورات وبعثات تدريبية داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى دراسات عليا لهم، وأكد أن وزيرة الصحة قد وجهت لجنة حزم الخدمات بمراعاة أن تفوق حزمة الخدمات الطبية المقدمة في «التأمين الشامل»، الخدمات الصحية التي تقدم في التأمين الصحي الحالي، والعلاج على نفقة الدولة، مع التزام الدولة بعلاج غير القادرين.

ولفت «السبكي» إلى أنه تم تقسيم المنشآت الطبية التي ستقدم للمواطنين إلى وحدات ومراكز تقدم الخدمات الصحية من المستوى الأول وخدمات طب الأسرة وتم تقسيم المستشفيات إلى عامة وتخصصية نوعية، تقدم الخدمة الثانوية، ومستشفيات إحالة ذات خدمة ثلاثية، مثل مستشفى الرمد، والذي سيقدم جراحات العيون، والمياه البيضاء، وزرع القرنية، ومستشفى النصر التخصصي للأطفال، والذي سيقدم الجراحات التخصصية للأطفال، والخدمات التشخيصية للكبار، كما أنه مجهز بأحدث الأجهزة الطبية لعلاج وتشخيص الأورام.

وأشار إلى أن الوزيرة قد وجهت بأن تضم «المنظومة الجديدة» أول مركز متخصص للعلاج الطبيعي، والذى سيقدم خدمة العلاج التأهيلي لما بعد العمليات، ويضم أحدث الأجهزة الطبية وفقا للمعايير الدولية.