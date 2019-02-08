شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 400 سيدة ضمن «إنتِ الأساس» للكشف عن سرطان الثدي في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مها مصطفى، المنسق العام لمبادرة «إنتِ الأساس» للكشف والتوعية بمرض سرطان الثدى، إنه تم الكشف على 400 سيدة وعمل الفحوصات والأشعة اللازمة لهن في مدينة أبوالمطامير التي تستهدف الكشف والتوعية بخطورة المرض.

وتقام الحملة تحت رعاية اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدى، وأقيمت فعاليتها في مدينة أبوالمطامير بالتنسيق والتعاون بين مستشفى دار الشفاء التخصصى ورابطة دار ابن سيناء ومستشفى أبو المطامير العام.

وأكدت «مصطفى» أن فعاليات المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً من السيدات، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف عدد 3 حالات إيجابية من بين السيدات اللائى شاركن في المبادرة وجار التنسيق مع معهد أورام دمنهور لإجراء الفحوصات اللازمة لهن.

وقدم «المحافظ» الشكر لفريق عمل المبادرة من الشباب والفتيات والأطباء الذين شاركوا بجهودهم الذاتية في الحملة، وأثنى على دورهم التطوعى، كما ثمن دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والمستشفيات الخاصة في إنجاح المبادرة وتوفير الأطباء اللازمين والمساهمة في علاج الحالات الإيجابية.

وأشار «آمنة» إلى أن دعم المحافظة للمبادرة يأتى في إطارة تفعيل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة تضافر كافة الجهود لرفع مستوى التوعية المجتمعية النسائية حول مخاطر مرض سرطان الثدى وتنبيه النساء بخطورة المرض والتعريف بأعراضه والكشف المبكر عنه.