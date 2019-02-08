شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يهنئ السيسي بتولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن تهنئته للشعب المصري بتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي والمقرر أن يتسلمها صباح الأحد القادم.

وأكد «عبدالعال» ثقة مجلس النواب في نجاح الرئيس في الارتقاء بمستويات التنمية والاستقرار والأمن على المستوى الأفريقي خلال مدة توليه رئاسة الاتحاد من خلال مجموعة من المبادرات والسياسات والبرامج، متوقعاً ازدهار حركة التجارة والاستثمار بين مصر والدول الأفريقية.

وأضاف المجلس في بيان له، الجمعة، أن الجهود المخلصة التي تبذلها القيادة السياسية أعادت الدفء والزخم للعلاقات مع دول القارة الأفريقية، كما يجب أن تكون، وعززت هذه الجهود التعاون مع جميع الدول الأفريقية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وسوف تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان الأفريقي ورفع مستويات المعيشة.

وأكد المجلس دعمه جميع الجهود التي تبذلها القيادة السياسية بهدف تحسين العمل الأفريقي المشترك والتكامل بما يحقق مصلحة الشعوب في القارة وترسيخ الجذور الأفريقية لمصر وتنمية علاقاتها المتميزة مع جميع الدول الأفريقية.