شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لإعادة الانضباط لشوارع القاهرة وإزالة التعديات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تعليماته المشددة لرؤساء الأحياء بمواصلة نشاطهم المكثف وخطتهم اليومية على مدار الفترتين الصباحية والمسائية لشن حملاتهم المكبرة بكل شوارع وميادين العاصمة بالتنسيق مع شرطة المرافق لفرض الانضباط بالشارع وتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين بهدف مواجهة جميع أشكال المظاهر السلبية المنتشرة، خاصة بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية والتصدى لها بكل الأحياء مع إتاحة توفير البديل الملائم لهم والأسواق النموذجية بمواقع قريبة لهم.

وشدد على رفع جميع الإشغالات الثابتة والمتحركة والأكشاك المخالفة من الطرق العامة، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة، ومراجعة تراخيص الكافيهات والمقاهى والمحال وإغلاق المخالف منها وغير الملتزمة باشتراطات الترخيص، على أن يتزامن معها حملات أخرى موازية لرفع مستوى كفاءة النظافة والتجميل والإنارة والرصف وأيضًا حملات مرورية لفتح الشوارع المغلقة وتطبيق قانون المرور بحزم على السيارات المخالفة وظاهرة الانتظار الخاطئ ورفع أوناش المرور للسيارات المركونة والمتهالكة دون لوحات.

كما طالب محافظ القاهرة بتركيز حملات نوعية مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة كل التعديات ومخالفات البناء بمحيط المناطق الأثرية والتراثية بالقاهرة الفاطمية والتاريخية والتى تشهد إقبالا سياحيا ملحوظا بقلب القاهرة كمزارات، وكذلك بتطهير محيط جميع المنشآت المهمة والحيوية والمدارس والجامعات ودور العبادة مساجد وكنائس ومداخل ومخارج محطات مترو الأنفاق، استعدادًا لاستقبال الفصل الدراسى الثانى، موجهًا بضرورة مراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية والدفاع المدنى عند إصدار التراخيص الخاصة بالمطاعم والمحلات والفنادق والمراكز التجارية المنتشرة بالعاصمة.

وقال اللواء هشام أبو النصر، مدير إدارة شرطة المرافق، إن الحملات الميدانية لرفع الاشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع أشكالها تتم وفقًا لخطة تشمل انتشارها بكل أحياء مناطق القاهرة الأربع ومستمرة يوميًا وعلى مدار فترتى اليوم، صباحا ومساء، لحين تحقيق أهدافها فى فرض الانضباط والنظام بالشارع القاهرى والقضاء على كل الظواهر السلبية.