شكرا لقرائتكم خبر عن «محميات البحر الأحمر» تحقق في واقعة العثور على سلاحف مهددة بالانقراض مذبوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محميات البحر الأحمر التحقيق في واقعة العثور على بقايا سلاحف مذبوحة مهددة بالانقراض في قاع البحر الأحمر بمنطقة خليج السلاحف.

وتم إعداد تقرير بيئي عن الواقعة من خلال باحثي البيئة بالمحميات وإخطار الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، بالواقعة وذلك بعد عثور أحد المصورين للشعاب المرجانية والحياة البحرية بالغردقة على بقايا سلاحف مذبوحة مهددة بالانقراض في قاع البحر الأحمر وهي من نوعية صقرية المنقار.

وأكد خبراء البيئة البحرية أن السلاحف البحرية تعد أهم عوامل الجذب السياحي في البحر الأحمر لرياضة الغوص وتلعب دورا مهما في التوازن البيئى وأن نوع السلاحف المسمى صقرية المنقار مهددة بالانقراض ومحظور صيدها ومصر موقعة على الاتفاقية الدولية لحماية السلاحف وصون وحماية الكائنات المهددة بخطر الانقراض.

وطالب عدد من الغطاسين بسرعة ضبط المتهمين في ارتكاب الواقعة وتقديمهم لجهات التحقيق.