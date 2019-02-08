"ثقب انفجاري من الطابق الـ12ـ.. تفاصيل انتحار طالب "صيدلة عين شمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

قال "عاطف أحمد"، والد طالب كلية الصيدلة المنُتحر بإلقاء نفسه من الطابق الثاني عشر بمنطقة حدائق القبة، إن نجله كان يتردد على مستشفيات وأطباء نفسيين خلال الفترة الماضية؛ بحثًا عن العلاج من مرضه النفسي "انفصام في الشخصية".

كانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حدائق القبة، تلقت بلاغًا بوقوع حادث سقوط شخص من الطابق الثاني عشر في أحد العقارات، فانتقلت قوة إلى موقع البلاغ.

كشفت المعاينة أن الجثة لشاب عشريني، يرتدي بلوفر أزرق اللون، وبنطال كُحلي به إصابات ظاهرية عبارة عن كسر بجمجمة المخ من الجهة اليمنى، وثقب انفجاري من الجانب الأيمن، وكسور متفرقة بالجسد.

بينّت التحريات أن الطالب المنتحر "محمد"، 27 سنة، يدرس في الفرقة النهائية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، وأيد شقيقه طالب بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة، أقوال والده، ولم يشتبه رجال المباحث في الواقعة جنائيًا.

انتدبت النيابة العامة إلى موقع الحادث، وأمر المستشار أحمد ترك، مدير نيابة حدائق القبة، بنقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، واستعجال التحريات في الواقعة.