"الإنجيلية" تناقش ملف توفيق أوضاع كنائسها -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

اجتمع ممثلو الكنائس الإنجيلية التي يجري توفيق أوضاعها، الجمعة، بدعوة من الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، وبحضور عدد من أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ومندوبي الطائفة الإنجيلية، ولجنة تقنين الأوضاع بمختلف محافظات الجمهورية، وممثلي المذاهب الانجيلية المختلفة.

وقال يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية في مصر- وفق بيان للطائفة الإنجيلية-، "إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة رئاسة الطائفة الإنجيلية، والمجلس الإنجيلي العام، للملف الخاص بلجنة توفيق أوضاع الكنائس، بهدف عرض الإجراءات الخاصة بعملية تقنين أوضاع الكنائس، والخطوات المطلوب اتباعها".

وتضمن الاجتماع عرضًا لتقرير حول الكنائس التي تمت معاينتها، والتي صدر قرارًا بتوفيق أوضاعها، وضرورة استيفاء اشتراطات الحماية المدنية لكل كنيسة ومبنى خدمات، خلال المهلة الممنوحة.