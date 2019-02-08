أخبار مصر | "الصحة" تحذر المواطنين: هذه الأدوية غير مطابقة للمواصفات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة" تحذر المواطنين: هذه الأدوية غير مطابقة للمواصفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت الإدارة المركزية للصيدلة، التفتيش الصيدلى بضبط وتحريز جميع الكميات الموجودة بالسوق من مستحضرات البرفارسين سبراى وسيزن ليكود، لعدم مطابقتها للمواصفات. وناشدت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة فى منشوراتها الجمهور بعدم التعامل مع هذه الأصناف. وكانت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، أكدت أن حجم نواقص الأدوية فى تقلص، مضيفة فى تصريحات سابقة أن هناك مجموعة من المثائل والبدائل المتاحة للمريض فى السوق حال عدم وجود الصنف الأصلى.

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