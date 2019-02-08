أخبار مصر | بعد إعلان عدم ترشحه.. رسالة من رئيس اللجنة المُشرفة على انتخابات "الصحفيين" للنقيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إعلان عدم ترشحه.. رسالة من رئيس اللجنة المُشرفة على انتخابات "الصحفيين" للنقيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المًشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، رسالة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، بعدما أعلن الأخير عدم نيته الترشح على مقعد النقيب دورة ثانية في انتخابات التجديد النصفي المُقرر عقدها بداية مارس المقبل.

وقال "عبدالرحيم" في رسالته: "اقتربت كثيرًا من زميلي وصديقي العزيز عبدالمحسن سلامة، عندما عملنا سويًا بمجلس نقابة الصحفيين ولجنة القيد بالنقابة منذ عام 2007، اتفقنا واختلفنا في الكثير من القضايا ووجهات النظر، ورغم ذلك كان الود والاحترام المتبادل هما السمة الغالبة على علاقتنا سويًا".

وأضاف: "اختلفت مع زميلي العزيز في الكثير من القضايا النقابية والمهنية، عقب حصوله على منصب نقيب الصحفيين عام 2017، ورغم ذلك ظل الود والاحترام المتبادل أيضًا هما السمة الغالبة علي علاقتنا سويًا".

وتابع: "لا يختلف إثنان على أن الزميل والصديق عبدالمحسن سلامة يتمتع بأخلاق حميدة وطيبة أبناء البلد، أصاب كثيرًا من وجهة نظره، جانبه الصواب كثيرًا من وجهة نظري، ولكن يظل زميل وصديق اعتز به كثيرًا".

وأعرب "عبدالرحيم" عن أمنيته للنقيب بالتوفيق في عمله كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، من أجل النهوض بتلك المؤسسة العريقة وخدمة الزملاء.



وكان أعلن الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، عدم خوضه انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين على مقعد النقيب، والمقرر إجراؤها في مطلع شهر مارس المقبل، وذلك في بيان رسمي، أمس.

وتفتح النقابة باب الترشح للانتخابات يوم 10 فبراير المقبل، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، وذلك بقاعة المجلس الدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف الأولية في نفس اليوم.

وتبدأ النقابة في تلقي الطعون والتنازلات من يوم 15 وحتى 19 فبراير الجاري، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، بقاعة المجلس بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف النهائية في ذات اليوم.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.