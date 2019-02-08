شكرا لقرائتكم خبر عن «ناصر الاجتماعى»: ودائع 3 و5 سنوات بعائد وفق الشريعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أن البنك لا يقتصر دوره على تقديم الخدمات الاجتماعية التى تستهدف توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى وإنما يعمل كذلك على طرح العديد من المنتجات المصرفية والاستثمارية المختلفة والتى يحقق منها أرباحاً تستطيع الإسهام فى تحقيق الجانب الاجتماعى التكافلى.

وقالت «والى»، فى بيان، أمس، إن البنك طرح أوعية ادخارية جديدة للأفراد الطبيعيين فى صورة وديعة لمدة 3 و5 سنوات بدورية صرف متعددة لضمان تلبية احتياجات كافة العملاء، موضحةً أن قرار استحداث هذه الودائع جاء فى إطار حرص البنك على تنفيذ السياسات الاقتصادية التى تعمل على دفع قاطرة النمو الاقتصادى وبما يحقق مصالح العملاء وجذب معاملات شرائح جديدة لم تكن تتعامل مع البنوك من قبل فى إطار تنفيذ سياسة الشمول المالى التى تنتهجها الدولة.

من جانبه، أشار الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، إلى أن الودائع هى أحد الأوعية الادخارية التى تهم قاعدة كبيرة من العملاء، لذلك طرح البنك باقة متنوعة من الودائع.