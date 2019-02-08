شكرا لقرائتكم خبر عن منظمات نسائية توصي بإعادة النظر في عقوبة ختان الإناث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ذكرى اليوم العالمي لعدم التسامح مع تشويه الأعضاء التناسلية الخارجية للإناث حرصت قوة العمل المناهضة ختان الإناث في مصر هذا العام أن يكون إحياء اليوم بشكل مختلف، وأن ينفذ بالتعاون بين قوة العمل والمجلس القومي للسكان المنوط بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث (2016 – 2020) وذلك في مبادرة من قوة العمل لتوحيد الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية كمطلب أساسى للحد من ختان الإناث.

وفى هذا الإطار أكدت قوة العمل المناهضة لختان الإناث في بيان اليوم على أهمية الشراكة والتعاون المبذولين من قبل المجلس القومي للسكان والمجلس القومى للأمومة والطفولة ومؤسسة بلان انترناشيونال مصر لإنجاح مؤتمر (جهود واحدة للحد من ختان الإناث في مصر )، والذي عقد أول أمس بالقاهرة في مقر المجلس القومي للسكان بمشاركة واسعة من الأطراف المعنية والمجتمع المدنى، تزامنا مع اليوم العالمي لعدم التسامح مطلقاً مع تشوية الأعضاء التناسلية للإناث الموافق 6 فبراير والذي جاء برعاية وزيرة الصحة والسكان الدكتورة.هالة زايد.

وشهد المؤتمر عدة جلسات نوقشت خلالها مجموعة من أوراق العمل والبحوث الجندرية التي أجراها مركز تدوين لدراسات النوع الإجتماعي والمجلس الدولي للسكان حول نسب الختان وإشراك الرجال كطرف رئيسي وفاعل في القرارات الخاصة بالختان مع عرض البنية التشريعية والتنفيذية للنصوص واللوائح القانونية التي تجرم ختان الاناث مع توضيح دور الاطباء في مواجهة الختان وتفسير مصطلح تطبيب ختان الاناث واثر حملات التسويق الاجتماعي.

وأوصت قوة العمل في ختام المؤتمر بإعادة النظر في النصوص التجريميه وإضفاء تجريم حقيقي لمواجهة زيادة نسبة جرائم الختان التي تتم على يد الأطباء والطبيبات، حيث تشير الأرقام الرسمية المعلنة إن نسب ختان الإناث التي تتم بمعرفة أطباء وطبيبات وممرضين/ ات تصل إلى 78.4% (طبقا للمسح الصحي السكاني 2014).

وفي ختام المناقشات والمداخلات الرسمية وغير الرسمية للحضور والمنضمين جاءت توصيات المؤتمر كما يلي :-

أولا: إعادة النظر في النصوص التجريميه لتشمل المحاسبه للمنشأت الطبية التي تجرى فيه جرايمة الختان وشمول المحاسبة للقائمين على إداراتها «لان إجراءها على يد طبيب وفى منشأة صحية يضفى نوع من المشروعية لدى المجتمع ككل وأهالي الفتيات بشكل خاص.

ثانياً: تبني رسائل موحدة من منطلق حقوقي إنسانى للفتيات بغض النظر عن المضاعفات المتوقعة.

ثالثاً: تنظيم العقوبات التأديبية للأطباء والتي تصل إلى «الشطب للطبيب الممارس لجريمة ختان الإناث».

رابعاً: أن تتولى النيابة العامة الولاية الطبيعية عن القاصرات بقضايا الختان لضمان تحقيقات جادة وتجنب التصالح من قبل الأهالى نيابة عن الضحايا من الفتيات.

خامساً: النص الخاص باستثناء التقادم القضائي في قضايا الختان ليبدأ اعماله من تاريخ بلوغ القاصر السن القانونى لضمان عدم ضياع احقيتها في تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة الختان التي تعرضت لها.

سادساً: التعاون الفعال مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للعمل على الحد من الختان.

سابعا: إيجاد آليات تنفيذ ومتابعة لبنود الإستراتيجية القومية للحد من ختان الإناث.

يذكر أن قوة العمل المناهضة لختان الإناث تم تدشينها في 6 فبراير 2018 من خلال المؤسسات والمنظمات والائتلافات التالية :

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- مؤسسة المرأة الجديدة – مركزتدوين لدراسات النوع الاجتماعي –مؤسسة قضايا المرأة المصرية –مبادرة الحب ثقافة – مبادرة المحاميات المصريات –مركزالمرأة للإرشاد والتوعية القانونية–الجمعية المصرية للتنمية الشاملة- الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل- ائتلاف الجمعيات الأهلية لمناهضة ختان الإناث.