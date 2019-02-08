شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب البطاقة التأمينية.. «التعليم» تسحب التابلت من طلاب مدرسة الميناء بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر أنها ألزمت مسؤولي مدرسة الميناء الثانوية بالغردقة بإعادة سحب وجمع أجهزة التابلت التي تم تسليمها للطلاب مرة أخرى وذلك لحين وصول البطاقة التأمينية على هذه الأجهزة وإعادة توزيعها مرة أخرى.

وأكدت نورا كامل فاضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه سيتم توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى بالبحر الأحمر، فور انتهاء الوزارة من البطاقة التأمينية لكل جهاز مع بداية التيرم الدراسي الثاني.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم أن أعداد الطلاب الذين سيتسلمون جهاز تابلت بالبحر الأحمر 2865 طالبا وطالبة بمختلف المدارس الثانوية.

كانت مدرسة الميناء الثانوية العامة بالغردقة قد قامت الأربعاء الماضي بتوزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي دون شهادة التأمين على الأجهزة مما أدى إلى إعادة جمع هذه الأجهزة من الطلاب مرة أخرى.