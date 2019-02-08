شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: بدء صرف التعويضات لأسر المتوفين والمصابين جراء انقلاب سيارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدء صرف التعويضات المالية لأسر المتوفين والمصابين من ضحايا حادث انقلاب سيارة نصف نقل نتيجة انفجار الإطار الخاص بها بطريق بلبيس / الإسماعيلية أمام كوبري الفل بمركز أبوحماد.

كان محافظ الشرقية قد كلف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية بالبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة وعمل الأبحاث الاجتماعية لصرف التعويضات المالية لأسر المتوفين والمصابين ضحايا الحادث بأسرع وقت.

من جانبه، قال محمد كمال، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، إنه خلال الأسبوع القادم سيتم البدء في صرف التعويضات المالية المقررة لأسر المتوفين والمصابين ضحايا الحادث الأليم إثر انقلاب سيارة نصف نقل بطريق بلبيس / الإسماعيلية أمام كوبري الفل بمركز أبوحماد، حيث سيتم صرف 1000 جنيه للمصاب و2000 جنيه لأسرة المتوفى.

يذكر أنه وقع حادث انقلاب سيارة نصف نقل منذ أيام نتيجة انفجار الإطار الخاص بها بطريق بلبيس / الإسماعيلية أمام كوبري الفل بمركز أبوحماد أسفر عن وفاة 3 وإصابة 17 آخرين.