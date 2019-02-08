شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف الطبي علي 1700 مريض في قافلة مجانية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية الصحة بالشرقية، الجمعة، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة، قافلة طبية علاجية شاملة بقرية شيط الهوى، التابعة لمركز ومدينة كفر صقر، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان وخطة مديرية الشؤون الصحية بالشرقية.

واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي «الجراحة العامة، الباطنة، العظام، الأطفال، القلب، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأسنان، الجلدية» كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ١٧٠٠ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، كما تم تحويل ١٥حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى عمل جلسات عن حملة 100 مليون صحة مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية والتى ستنطلق أول مارس القادم بالشرقية وأيضاً توعية لترشيد استهلاك المياه، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد جمال منسق القوافل العلاجية بالمديرية.