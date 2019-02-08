مصر تتعاقد على شراء 300 ألف طن قمح فرنسي وأوكراني وأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال مناقصة عالمية، على شراء 300 ألف طن قمح فرنسي وأمريكي وأوكراني.

وأوضح أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة - في تصريحات الجمعة-، أنه جرى التعاقد على شراء 120 ألف طن قمح فرنسي، و60 ألف طن قمح أوكراني، و120 ألف طن قمح أمريكي للشحن خلال الفترة من 21 إلى 31 مارس المقبل.