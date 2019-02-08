بالصور.. مديرية أمن القاهرة تكرم أسر الشهداء والمصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

كرمت مديرية أمن القاهرة، أسر شهداء ومصابي الشرطة، اعترافا بالوفاء لما قدمه أبنائهم من تضحيات في تحقيق رسالة الأمن، وحماية مقدرات الوطن وابنائه.

وفي احتفالية كبيرة، منحت مديرية الأمن، دروعًا وهدايا تذكارية، لأهالي الشهداء والمصابين، وابنائهم، لدورهم في التصدي لقوى الشر، وتأكيدًا لحرص كافة أجهزة وزارة الداخلية وقطاعاتها، على توفير أقصى الرعاية الممكن لأسر ضحايا الشرطة.

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