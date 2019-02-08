أخبار مصر | حزب الاتحاد يعلن تأييده للتعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الاتحاد يعلن تأييده للتعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حزب الاتحاد، برئاسة سيف الله محسن فهمي، تأييده للتعديلات الدستورية.

وأكد الحزب، في بيان له، اليوم الجمعة، أن قياداته وأعضائه وافقوا بصفة مبدئية على التعديلات المقترحة على الدستور، وسيعلن تباعًا رؤيته لكافة التعديلات المعروضة على مجلس النواب.

وكان خمس نواب البرلمان تقدموا بمقترح لتعديل الدستور، وأوضحوا فى المذكرة الإيضاحية للمقترح أن الطلب يأتي استجابة من مقدميه للأسباب الواقعية والقانونية التي تدفع في اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور بهدف تبني عدد من الإصلاحات في تنظيم سلطات الحكم.

وأوضحوا أن تعديل الدستور كان أحد المطالب الأساسية لثورة 30 يونيو 2013 التي قامت لإنقاذ البلاد من أزمة سياسية ودستورية غير مسبوقة، وتسببت في خلق حالة خطيرة من الانقسام والاستقطاب، وهددت وجود الدولة المصرية.

وأضاف مقدمو المقترح، أنه بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقًا لمبادئ ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو، أصبح من الضروري مراجعة بعض أحكام دستور 2014، لاسيما تلك التي كشف التطبيق العملي لها عن عدم مناسبتها للأوضاع غير المستقرة للبلاد بعد تجاوز مرحلة تثبيت أركان الدولة والتحرر من أخطار الأزمة السياسية التي فجرت ثورة 30 يونيو.