أخبار مصر | "مستقبل وطن" يوقع الكشف الطبي على ١٢٠٠ مريض بالمعادي والبساتين ودار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يوقع الكشف الطبي على ١٢٠٠ مريض بالمعادي والبساتين ودار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، قافلة طبية شاملة لجميع التخصصات، اليوم الجمعة، بحي المعادي في محافظة القاهرة بالتعاون مع أمانة العمل الجماهيري المركزية مع استمرار القافلة على مستوى أحياء العاصمة.

وقال عبدالله سعيد الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري المركزية، إن القافلة تأتى ضمن مجموعة الخدمات الصحية التى ينظمها الحزب لخدمة المواطنين مضيفا أنها تضمنت ٧ تخصصات طبية وهي العظام والنساء والباطنية والأطفال والأسنان والأنف والأذن والرمد والجلدية وتضمنت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان.

وتأتي القافلة الطبية في إطار مبادرة نور حياة، التي دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أنها لاقت استحسان الأهالي خاصة مع إحساسهم بأن التخصصات تغطي جميع الأسرة المصرية، بالإضافة إلى تحويل الحالات المستعصية إلى مراكز طبية متخصصة ومستشفيات جامعية لمتابعة الحالة.