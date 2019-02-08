أخبار مصر | 25 مليار جنيه لتنفيذ أكبر مشروع محاور فى مصر (تعرف عليه)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 25 مليار جنيه لتنفيذ أكبر مشروع محاور فى مصر (تعرف عليه) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنفذ الهيئة الهندسية القوات المسلحة، بالتعاون مع عدد من الشركات المدنية المصرية المتخصصة في بناء المحاور النيلية، أكبر مشروع قومى ضخم على نهر النيل يهدف لربط مجتمعات شرق النيل بغربه، وليست مجرد كبارى بل محاور طولها يصل لأكثر من 24 كيلو وتوفر على المواطنين أكثر من 100 كيلو.

ويشمل المشروع تنفيذ عدد من المحاور النيلية الضخمة في كل من "طما - دراو - كلابشه - قوص - ديروط - عدلى منصور - سمالوط - الخطاطبه - الفشن - خزان أسوان - روض الفرج" وبلغت تكلفة محور طما - سوهاج مليار و100 مليون وبلغت تكلفة محور دراو - أسوان مليار و356 مليون وبلغت تكلفة محور كلابشة - أسوان 800 مليون وبلغت تكلفة محور قوص - قنا مليار و300 مليون.

كما بلغت تكلفة محور ديروط - أسيوط مليار و700 مليون وبلغت تكلفة محور عدلى منصور - بنى سويف بتكلفه 770 مليون وبلغت تكلفة محور سمالوط - المنيا بتكلفه مليار و500 مليون وبلغت تكلفة محور روض الفرج - القاهرة بتكلفه 7 مليار جنيه وبلغت تكلفة محور الخطاطبه - المنوفيه بتكلفه مليار و200 مليون.

يقع محور طما بمحافظه سوهاج بطول 20 كيلو فى المرحلة الأولى منه بطول 6.8 كيلو متر، افتتحها السيسى 9 سبتمبر 2018 ويتبقى مرحلتين جارى العمل بهما، المرحلة الأولى تشمل 6 كبارى و8 أنفاق وكوبرى على النيل بطول 1.1 كيلومتر ويربط 4 طرق رئيسيه وينقل مليون نسمة ويخدم المنطقتين الصناعيتين غرب طهطا وجهينة.

أما محور دراو فيقع بمحافظه أسوان يبلغ طوله 18 كيلو وعرضه 21 متر، بالإضافة لمحور كلابشة والذي يقع بمحافظه أسوان يشمل 6 محاور تربط السكة الحديد شرق النيل بالطرق الصحراوية غرب النيل ويضم 9 كباري متقطعة من بينهم كوبري كبير على النيل والباقي فى الشرق والغرب و5 أنفاق لحركة الأهالي ودوابهم لتيسير سيولة كاملة للمحور العرضي، لا يخدم المنطقة فقط بل الصعيد بالكامل ويربط محافظة البحر الأحمر بالصحراء الغربية، إلي جانب محور قوص والذي يقع بمحافظه قنا ويبلغ طوله 19 كيلو متر ويربط الطريق الصحراوي الشرقى (قنا - الأقصر) بالطريق الصحراوى الغربى، من خلال 14 كوبري، و11 نفقا، بالإضافة إلى كوبري على النيل يربط مدينتي قوص ونقادة، وسيحقق نقلة حضارية وتنموية ضخمة للمحافظة حيث يربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية المارة.

أما محور ديروط فيقع بمحافظة أسيوط بطول 30 كم وعرض 21 م ومحور عدلى منصور والذي يقع بمحافظة بنى سويف بطول 2.4 كم وعرض 30 م ويوفر ربع مليار جنيه سولار وبنزين سنويا.

بالإضافة إلي محور الخطاطبة والذي يقع بمحافظه المنوفية بطول 5.5 كيلو وعرض 42 م وارتفاع 12 م ويتكون من 4 كبارٍ علوية، وهي "برقاش، السكة الحديد، الرياح البحيري، والرياح الناصري" يربط محافظة المنوفية بمحافظة الجيزة وطريق الإسكندرية الصحراوي، يمر المحور أعلى نهر النيل "فرع رشيد"، وطريق "التوفيقية - الخطاطبة"، والرياح البحيري وسكك حديد "القاهرة - المناشي"، والرياح الناصري، وطريق "برقاش - الخطاطبة"

وأخيرا محور روض الفرج والذي يقع بمحافظة القاهرة، ويربط شرق العاصمة بغربها، المحور عبارة عن 6 حارات مرورية بعرض 64.5 متر، وبالتالي سيكون أكبر الطرق عرضا في العالم، ويضم كل اتجاه 6 حارات، 4 منها للسيارات الملاكي، وحارتان للأتوبيس شاملة 6 منازل ومطالع بمنطقة المظلات و8 مطالع ومنازل بالدائري.