التعليم العالي: استضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية "شهادة نجاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد قاسم:

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن نجاح مصر في استضافة وكالة الفضاء الأفريقية يعد شهادة دولية جديدة لمصر في سلسلة إنجازاتها العلمية الدولية، ويؤكد تقدم مصر العلمي في مجال تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وتكنولوجيا الاتصال الحديثة.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي - فى تصريح له اليوم الجمعة - أن هذا النجاح يواكب بدء تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، ويؤكد نجاح استراتيجية الدولة في الاهتمام بالشأن الأفريقي.

وأشار إلى أن قرار استضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية يأتي تتويجًا للجهود العلمية والفنية الحثيثة التي قام بها فريق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مدار عام ونصف العام، بمشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة، من خلال اللجنة الممثلة التي ضمت في عضويتها ممثلين عن وزارة الدفاع والهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء ووزارة الخارجية وهيئة الرقابة الإدارية وقطاع الأمن الوطني ووزارة الاتصالات.

وأوضح أن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نجحت بمعاونة كافة الجهات المعنية بالدولة في الترويج للعرض المصري، وإعداد ملف متكامل يتضمن الإمكانيات الفنية المصرية، واستعداد مصر لخدمة الأهداف التنموية الأفريقية، وهو ما انعكس في تصدر مصر لقائمة الدول المتنافسة لاستضافة الوكالة.

ولفت إلى أن الوفد المشكل من الاتحاد الأفريقي قد قام بزيارة جميع الدول المتقدمة للحصول على استضافة الوكالة، ومنها مصر، وقد أكدت زيارة الوفد للمؤسسات المصرية على استعداد مصر الكامل من خلال توافر كافة الموارد البشرية والمادية اللازمة في محتوى ملف الاستضافة، ورضائهم عن استعداد مصر للاستضافة.

وشدد على أن هذا القرار يعكس الثقة التامة في قدرة مصر على توظيف الوكالة لخدمة القارة بأسرها على صعيد تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، لدفع جهود التنمية الوطنية والإقليمية الأفريقية، وفقًا لأجندة أفريقيا 2063.

كان المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، قال إن مصر نجحت في الفوز باستضافة وكالة الفضاء الأفريقية، حيث اتخذ المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي اليوم قرارا باستضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية.

وأضاف حافظ، أنه من المنتظر أن يعتمد القادة الأفارقة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ذلك القرار خلال اجتماعهم يوم 11 فبراير 2019 في إطار اجتماعات القمة الأفريقية، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء تتويجا للجهود التى بذلتها وزارة الخارجية والأجهزة الفنية المختصة لا سيما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للترويج للعرض المصري، وإعداد ملف متكامل لاستعرض الإمكانيات الفنية المصرية، ومدى استعداد مصر لإتاحتها لخدمة الأهداف التنموية الأفريقية، وهو ما انعكس على تصدر مصر لقائمة الدول المتنافسة لاستضافة الوكالة مع كل من نيجيريا وإثيوبيا.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن سامح شكري وزير الخارجية حرص في كلمته أثناء النقاش على تأكيد أن سعادة مصر وترحيبها باستضافة الوكالة تنطلق من ثقة تامة في قدرة الوكالة على خدمة القارة بأسرها على صعيد تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لدفع جهود التنمية الوطنية والإقليمية الأفريقية وفقا لأجندة أفريقيا 2063.

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