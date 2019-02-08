انتحار طالب بكلية الصيدلة.. ألقى بنفسه من الدور 12 (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

ألقى طالب في كلية الصيدلة بنفسه من الطابق الـ 12 بمنطقة حدائق القبة، ما أسفر عن وفاته في الحال، جراء إصاباته بكسور وتهشم في أماكن متفرقة بالجسد.

وكشفت التحريات أن الطالب يدعى "محمد عاطف"، 28 سنة، مُقيم بشارع بدر متفرع من شارع خليل بمنطقة حدائق القبة، طالب بالفرقة النهائية كلية الصيدلة بجامعه عين شمس، وأفادت أسرته بأنه مُصاب بالاكتئاب، ويعاني من انفصام في الشخصية.

تحرر محضر بالواقعة، وانتدبت النيابة العامة للمعاينة، وقررت نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.