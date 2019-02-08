مصدر أمني: لا إصابات في تفحم أتوبيس رحلات بمنطقة حدائق القبة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

أفاد مصدر أمني بعدم وجود إصابات في حادث تفحم اتوبيس رحلات بمنطقة حدائق القبة، إثر حريق نشب به صباح اليوم.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد الحريق، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة دون وقوع إصابات.

كانت شرطة النجدة تلقت بلاغًا يفيد نشوب حريق في أتوبيس بمنطقة حدائق القبة، في وقت مبكر، بسيارات إطفاء، وتم فرض كدرونا أمنيا حتى إخماد الحريق.