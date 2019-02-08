انت الان تتابع شبورة وسقوط أمطار.. الأرصاد تعلن طقس الغد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا السبت، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: العظمى الصغرىالقاهرة 19 11الإسكندرية