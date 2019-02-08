اختيار مصر لاستضافة وكالة الفضاء الإفريقية

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الاتحاد الإفريقي

فازت مصر باستضافة وكالة الفضاء الإفريقية، وذلك خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة المنعقدة حاليا بأديس أبابا، تمهيدا لأعمال القمة الإفريقية التي تنعقد بعد غد الأحد وتستمر لمدة يومين. وقالت الدكتورة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، في تصريح لها، أنه تم خلال الجلسة المغلقة المخصصة التي عقدها، اليوم الجمعة، المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، اختيار مصر لاستضافة الوكالة رغم المنافسة الشديدة من جانب دول كبرى أخرى، ما يعكس الثقة من جانب الدول الإفريقية بأن مصر قادرة على العمل الإفريقي الموحد.

وتنافست مصر على استضافة وكالة الفضاء الإفريقية مع إثيوبيا ونيجيريا، وكانت مصر قد قدمت ملفا متكاملا من النواحي الفنية والموضوعية والسياسية، وتصدرت قائمة الدول المرشحة لاستضافة الوكالة. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المنتظر أن يعتمد القادة الأفارقة برئاسة عبد الفتاح