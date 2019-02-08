شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة تعلن فتح باب تصدير الأسماك للأردن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الشركات المصرية حصلت على رخصة تصدير أسماك ومأكولات بحرية طازجة من مصر للمملكة الأردنية الهاشمية عن طريق ميناء العقبة.

وأضافت «محزر»، في تصريحات صحفية، أن وزارة الزراعة قامت بمساعدة المنشآت المصرية للحصول على موافقة وزارة الزراعة الأردنية لمنح رخص الاستيراد لأسماك الكارب والبلطي من المنشآت المعتمدة، والتي قام بزيارتها وفد فني من الأردن، منها مشروع بركة غليون، ومزارع القطاع الخاص، وكذلك البنية التحتية بوزارة الزراعة من أطباء وباحثين ومعامل معتمدة دولية التي تضمن سلامة سلسلة الإنتاج.

ولفتت «محرز» إلى أنه رغم أن مصر تستورد كميات من الأسماك تصل إلى 250 ألف طن سنويا، تشكل 18% من الاحتياجات الاستهلاكية، إلا أننا نصدر 30 ألف طن من الأسماك عالية القيمة من «الدنيس والقاروص»، ولا نستورد أسماك البلطي، لأن مصر تعد ثاني أكبر دولة منتجة للبلطي والأولي أفريقيا، ويتم تطبيق معايير جودة موحدة للأسماك سواء للتصدير أو للاستهلاك المحلي، اعتمادا على المعامل المصرية المعتمدة لفحص المياه والعلف والأسماك.

وأوضحت نائب وزير الزراعة أن الإنتاج الكلى لمصر من الأسماك يبلغ مليون و800 ألف طن، منها مليون و200 ألف طن من إنتاج الاستزراع السمكي، لافتة إلى أن خطة الدولة تستهدف إنتاج مليوني و200 ألف طن أسماك ضمن خطة التوسع في الإنتاج السمكي لمواجهة زيادة الطلب على الأسماك.

الجدير بالذكر أن هذه الجهود تبذل في إطار تنفيذ خطة مصر لفتح أسواق خارجية للصادرات المصرية من الأسماك تأكيدا لتطبيق مصر منظومة معايير الجودة في إنتاج وتداول الأسماك لأغراض الاستهلاك المحلي والتصدير، والعمل على زيادة الصادرات المصرية من مختلف أنواع الأسماك، والتي أدت هذا العام إلى فتح تصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبية، مثل ألمانيا وهولندا وبلجيكا، لتصل إلى 6 دول بجانب دولة بريطانيا.