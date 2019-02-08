شكرا لقرائتكم خبر عن «البحر الأحمر»: تجهيز شاطئ عام برأس غارب بعد إزالة 1400 طن مخلفات بترولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة البحر الأحمر الانتهاء من تجهيز شاطئ السقالة بمدينة رأس غارب ليكون أول شاطئ عام بالمدينة خاليا من المخلفات وآثار التلوث البترولي القديم بطول نحو ٩٠٠ متر، حيث جاء ذلك تزامنا مع زيارة المحافظ لمدينة رأس غارب لافتتاح عدد من المشاريع القومية بالمدينة بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي التاسع والأربعين.

وتفقد المحافظ الشاطئ للوقوف على أعمال النظافة التي تمت به من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول، وذلك بعد إزالة المخلفات الصلبة، وكذلك بقع الزيت البترولية التي تراكمت بالشاطئ، حيث بلغت كمية المخلفات التي تمت إزالتها 1400 طن، وتم التخلص الأمن منها.

وأكد المحافظ ضرورة المتابعة لنظافة الشواطئ وإزالة كافة المخلفات التي تتعرض لها شواطئ المحافظة، للحفاظ على المنظر الجمالي للمدينة وكذلك للحفاظ على حياة الكائنات البحرية التي تتعرض للكثير من الأضرار جراء التلوث الذي يصيب هذه الشواطئ.

وأشار المحافظ إلى أهمية احتواء أي تسرب بترولي على وجه السرعة، حيث تكلف مكافحة هذا التلوث الدولة الكثير من الجهد والمال الوقت للحفاظ على سلامة المواطنين، لما يسببه من آثار ضارة على المستوى الصحي والاقتصادي والسياحي بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن سياسة التطوير والتجميل التي تنتهجها محافظة البحر الأحمر تعمل على دمج كل قطاعات ومؤسسات المحافظة في شراكة بنائه من أجل تحسين الصورة الذهنية والبصرية لمدن وأحياء المحافظة.

كان رئيس مجلس الوزراء قد كلف وزارتي البيئة والبترول ومحافظ البحر الأحمر بإزالة آثار التلوث البترولي القديم من شواطئ رأس غارب لتكون مجهزة للاستخدام من أهالي المدينة.