شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يدعم «شرم الشيخ الدولي للمسرح» بجائزة مالية تحمل اسم «سميحة أيوب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في لقاء جمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وسيدة المسرح العربى الفنانة القديرة سميحة أيوب، الرئيس الشرفي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والمخرج مازن الغرباوي، رئيس المهرجان، والدكتورة إنچى البستاوي، المدير التنفيذى للمهرجان، والدكتورة أمل جمال الدينـ، وكيل أول وزارة الشباب والرياضة.

أعلن وزير الشباب والرياضة عن جائزة مالية قدرها ٣٠ ألف جنيه باسم سيدة المسرح العربى، سميحة أيوب، تمنح ضمن جوائز المهرجان، تقديرا وعرفانا بدور سيدو المسرح العربي في إثراء الفن المصرى، وتشجيعا لحركة المسرح الشبابى وتدعيما للمواهب والطاقات الفنية المسرحية.

وتدعم وزارة الشباب والرياضة الدورة الرابعة من عمر المهرجان أيضا باستضافة 100 شاب من 27 محافظة من محافظات مصر للمشاركة في الورش المسرحية والفنية الخاصة بالمهرجان وجوائز مالية أخرى منها حائزة الجمهور وقيمتها 15 ألف جنيه.

وقد أعربت الفنانة القديرة سميحة أيوب عن سعادتها بحماس وتشجيع وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، للمهرجان وللمسرح وشكرته على دعمه، مؤكدة أهمية اهتمام الدولة والوزارات المعنية بالفن، لأنه قوة مصر الناعمة، كما أعرب الفنان مازن الغرباوي، رئيس المهرجان، عن سعادته بتأكيد الوزير على حضور افتتاح المهرجان كنوع من الدعم والتشجيع للشباب وللمسرح وللفنون بشكل عام.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأس لجنته العليا الفنان القدير محمد صبحي والمنسق العام لدورته الرابعة الفنانة نورا أمين، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ جنوب سيناء، اللواء أركان حرب خالد فودة.