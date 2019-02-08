أثناء اختبائه في الشروق.. القبض على صاحب محل ملابس هارب من 31 قضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:
تمكنت مباحث الشروق من ضبط صاحب محل ملابس مقيم بالجيزة، أثناء اختبائه في شقة، بسبب صدور أحكام ضده في قضية تزوير، و30 حكمًا آخر.
وضبطت المباحث "فودة ع"، 51 سنة، صاحب محل ملابس بالجيزة، و"مستأجر شقة للاختباء بها في الشروق"، مطلوب التنفيذ عليه في قضية "تزوير ومحكوم عليه فيها بالسجن 10 سنوات، ومطلوب التنفيذ عليه في 30 حكمًا آخر، بتهم "شيكات، وتبديد" بإجمالي 34 سنة حبسًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإحالته إلى النيابات المختصة.
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