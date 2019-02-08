ضبط هاربٍ من أحكام وصلت لـ90 سنة سجنًا في المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:
تمكنت مباحث إدارة تأمين المعادي بالقاهرة، من ضبط عامل، مطلوب التنفيذ عليه في 85 حكمًا جزئيًا ومستأنفًا في قضايا تبديد.
وبينت المعاينة أن "شعبان ع. د" 30 سنة، عامل، مقيم بمنطقة العدوة بالمنيا، مطلوب التنفيذ عليه في 85 حكمًا حبسًا جزئيًا، ومستأنف في قضايا "تبديد" بإجمالي حبس 90 سنة.
تحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى الجهات القضائية للتحقيق.
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