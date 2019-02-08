أمن أسيوط ينجح في إتمام الصلح بين عائلتين بالقوصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة القوصية في النزاع القائم بينهما. وشارك في جلسة الصلح عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وأعضاء لجنة المصالحات، وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين حيث تم التوفيق والصلح بين الطرفين وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كل منهما بعدم التعرض للآخر.

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