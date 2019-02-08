أخبار مصر | أمين "علماء أهل السنة" بالهند: لقاء شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يجذب القلوب للتعايش السلمي "فيديو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين "علماء أهل السنة" بالهند: لقاء شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يجذب القلوب للتعايش السلمي "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الشيخ أبو بكر أحمد، الأمين العام لجمعية علماء أهل السنه بعموم الهند، إن الأزهر الشريف يلعب دورا كبيرا يشهد به العالم كله في توضيح حقيقة الإسلام وأنه ليس دين إرهاب وتطرف، وإنما دين الوسطية والمحبة والرأفة.

وأكد الأمين العام لجمعية علماء أهل السنه بالهند؛ أن مؤتمر الأخوة الإنسانية سيكون سببًا رئيسيا في إزالة الاتهام عن الإسلام؛ معتبرًا أن اجتماع شخصية دينية معروفة ولديها قبول مثل شيخ الأزهر كرمز للإسلام الوسطي، وبابا الفاتيكان كرمز للمسيحية ومعهم علماء الدين؛ سيكون له أكبر الأثر في جذب قلوب الناس للتعايش السلمي والوسطية والسلام والعيش المشترك.

جاء ذلك في تصريحات للصفحة الرسمية للأزهر الشريف على الفيسبوك، على هامش مشاركة الأمين العام لجمعية علماء أهل السنة بالهند، في أعمال المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، الذي عقدت فاعلياته بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من ٣ إلى ٥ فبراير الجاري بحضور نخبة من الشخصيات الدينية والفكرية والسياسية حول العالم.