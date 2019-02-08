مصر | في حملات أمنية.. ضبط 36 تاجر مخدرات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في حملات أمنية.. ضبط 36 تاجر مخدرات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 40 متهم "36 إتجار، 4 تعاطي" ضبط بحوزتهم 1885 جرام حشيش، 1633 جرام الأستروكس، 779 قرص مخدر، 35 هيروين، وفي مجال قضايا الأسلحة تم ضبط 3 متهمين "3 قضية دفاع" ضبط بحوزتهم 3 فرد خرطوش محلى الصنع 12 مم.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

كشف غموض سرقة فيلا بالشيخ زايد.. والخادمة "كلمة السر"

نجح رجال مباحث الجيزة، في كشف غموض سرقة فيلا صاحب شركة بمنطقة الشيخ زايد، وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين بالسرقة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد بلاغا من "سيد.أ.ح.ا" صاحب شركة للمواد العازلة، 49 سنة، ومقيم دائرة القسم، بإكتشافه سرقة مائتين ألف جنية، مصوغات ذهبية، من داخل الفيلا ملكه.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وبالفحص والمعاينة، تبين أن الفيلا مكونة من طابق أرضي وأول، وتبين سلامة جميع منافذها، ولا يوجد بعثرة بمحتوياتها، ومن خلال جمع البيانات وإجراء التحريات، أمكن تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها "آية.إ.ه.ع" 33 سنة، خادمة طرف المبلغ، ومقيمة بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على إذن من النيابات المختصة، تمكنت قوة أمنية بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، من ضبطها، وبمواجهتها، إعترفت بإرتكابها الواقعة، وأرشدت عن مكان إخفاء المسروقات لدى زوجها "جمعة.ع.ا.ع.ا"، سائق، 42 سنة، ومقيم بذات العنوان، السابق إتهامه في 4 قضايا (مخدرات، شيك) آخرهم مخدرات، وتم ضبطه وبحوزته مبلغ مائة وأثنان وخمسون ألف جنيه، والمصوغات المبلغ بسرقتها، وبمواجهته إعترف بعلمه بأن المضبوطات من متحصلات جريمة السرقة، وأضافا المتهمان، بإنفاقهما باقي المبلغ المالي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.