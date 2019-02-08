شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يستقبل المسؤول عن التقاوي بالكوميسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جون ماكوكا، المسؤول عن التقاوي بالكوميسا، بعد مشاركته في ورشة عمل حول «توافق التشريعات المصرية مع لائحة الكوميسا لتجارة التقاوي»، والتي عقدت في القاهرة على مدى يومين.

وأكد المهندس مجدى عبدالله، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، أن السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا تضم 21 دولة، وهي: «مصر، وبورندي، وجزر القمر، والكونغو، وجيبوتي، وإريتريا، وإثيوبيا، وكينيا، وليبيا، ومدغشقر، ومالاوي، وموريشيوس، ورواندا، وسيشيل، والسودان، وسوازيلاند، وأوغندا، وزامبيا، والصومال، وتونس»، ستعمل على تسهيل تجارة التقاوي بدول الكوميسا، بحسب الإعلان الوزاري الصادر عام 2008، فضلاً عن وضع ضوابط للانتقال الآمن للتقاوي داخل مصر.

وأوضح «عبدالله» أن وزير الزراعة أشار إلى أنه سوف يتم اختيار 12 محصولا ذات أهمية نسبية لجميع دول الكوميسا لتطبيق هذا النظام مثل الذرة، والأرز، والفول السوداني، والقطن، والفاصوليا، والكاسافا، والقمح، والبطاطس، وعباد الشمس، والسورجم، وفول الصويا، لافتاً أنه يمكن للدولة العضو أن تطلب حظر استخدام أحد الأصناف على أراضيها، استنادا إلى أسباب فنية.

وأضاف وزير الزراعة أنه «يتطلب من الدول الأعضاء الالتزام بقائمة الحجر الزراعي للكوميسا، وأن تسمح لدخول التقاوي إلى أراضيها بشهادة الحجر الزراعي والصحة النباتية المرفقة مع كل شحنة، ومع ذلك يمكن أن يتم اختبار شحنات التقاوي عند نقطة الوصول، عندما تكون هناك أسباب قابلة للتبرير، مشيراً إلى أهمية تكوين لجنة الكوميسا للتقاوي داخل جهة اعتماد التقاوي لكل دولة، والتي من مهامها المساعدة على تطبيق هذا النظام والتعاون مع السلطات التنفيذية لدراسة وتطوير وتعديل هذا النظام، بالإضافة إلى حل أي نزاعات قد تنشأ نتيجة هذا التطبيق.