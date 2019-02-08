شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: توفير 16 فرصة عمل في مجال التشييد والبناء بإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، في توفير 16 فرصة عمل بإحدى الشركات التي تعمل في مجال التشييد والبناء للمصريين المقيمين بدولة إيطاليا.

تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر المستشار العمالي بميلانو، عزت عمران، مشيرا إلى أن هذه الفرص للباحثين عن عمل من المصريين، وتمثلت في 5 فنيين «مبيض معماري- كرتون جسو»، و3 عاملين «مساعد فني» و6 نقاشين، ويمكن لمن يرغب في التواصل مع المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بميلانو على الميل: [email protected]