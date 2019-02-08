انت الان تتابع بعد شهر.. العثور على أوراق إجابات «إعدادية الفشن» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عثر أحد الصيادين ويدعى "شعبان . م"، اليوم الخميس، أثناء قيامه بصيد السمك من أحد المصارف بالقرب من قرية بني صالح التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف، على جوال ملقى على شاطئ المصرف، وبفحص الجوال تبين وجود أوراق إجابات امتحان الشهادة الإعدادية المبلغ باختفائها والبالغ عددها 202 ورقة في مادتي الدراسات والتربية الفنية من مدرسة تلت الإعدادية، وعلى الفور تم إبلاغ الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن، والذي أسرع بالانتقال إلى مكان الواقعة، وتم التحفظ على الأوراق وتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة.

تعود الواقعة إلى شهر يناير الماضي، أثناء نقل رئيس اللجنة، والمراقب الأول، لأوراق إجابات التلاميذ والبالغ عددها 202 كراسة إجابة في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية، من مقر لجنة المدرسة بقرية تلت التابعة لمركز الفشن إلى مركز التجميع بمركز الفشن، باستخدام دراجة بخارية وربطها في الكرسي الحديدي