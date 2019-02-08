سفير الاتحاد الأوروبي: نتوقع لمصر «طفرة اقتصادية»

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الفريق مهاب مميش: قناة السويس تلتزم الحياد الكامل في تعاملاتها مع السفن ولا تميز بين دولة وأخرى.. سفير الاتحاد الأوروبي: جئنا إلى قناة السويس لنرى ونستمع إلى نجاحاتكم

استقبل الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة القناة، اليوم الخميس، وفدًا رفيع المستوى من سفراء دول الاتحاد الأوروبي في مصر يضم 18 سفيراً وممثلا لسبعة وعشرين دولة، برئاسة "إيفان سوركوش" سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، بحضور الفريق أسامة ربيع نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية، وأشاد الفريق مميش بدور الاتحاد الأوروبي في مساعدة الدول النامية على النمو الاقتصادي.

وأكد الفريق مميش، دعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري وللدول المصرية بشكل عام، مشددًا على أن هيئة قناة السويس تلتزم الحياد الكامل في تعاملاتها مع السفن العابرة، ولا تميز بين دولة وأخرى فيما يتعلق بالملاحة في القناة. وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة قد حافظ على المكانة الرائدة

وأكد الفريق مميش، دعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري وللدول المصرية بشكل عام، مشددًا على أن هيئة قناة السويس تلتزم الحياد الكامل في تعاملاتها مع السفن العابرة، ولا تميز بين دولة وأخرى فيما يتعلق بالملاحة في القناة. وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة قد حافظ على المكانة الرائدة للقناة ورفع كفائتها في التعامل مع الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن، لتكون القناة الجديدة بذلك رافدا للخير والنماء وبمثابة البنية التحتية اللازمة للمشروع القومي العملاق لتنمية منطقة القناة وتحويلها لمركز لوجيستي وصناعي عالمي من خلال مخطط واعد يعتمد على مفهوم القيمة المضافة ويحسن استغلال عبقرية الموقع من خلال مناطق صناعية ولوجيستية وستة موانئ واعدة. واختتم الفريق مُهاب مميش كلمته بقوله، إنه يأمل في انعقاد مؤتمر المستثمرين الأوروبين للاطلاع على التسهيلات التنافسية التي تقدمها المنطقة الاقتصادية للقناة. وقال إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي، خلال لقائه الفريق مهاب مميش، لقد جئنا إلى قناة السويس لنرى ونستمع إلى نجاحاتكم ولنقدم لكم خالص تهانينا على النجاح الباهر، وإنه لا شك أن قناة السويس مهمة للعالم كله خصوصا لدول الاتحاد الأوروبي إذ تعبر خلالها معظم تجارتنا، والتي نتوقع أن تزداد في الفترة القادمة. وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي، "أننا فخورون بما يقوم به الاتحاد الأوربي لدعم التنمية والاستثمار في مصر، إذ إن الاتحاد من أكبر الداعمين لمصر في مجال التنمية والاقتصاد ونتوقع لمصر تحقيق طفرة اقتصادية عظيمة قريبا". واستمع السفير والوفد المرافق له خلال زيارته لقناة السويس إلى عرض تقديمي عن مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة القناة، تخلله مجموعة من الأفلام التسجيلية التي تسرد تاريخ قناة السويس، وتوضح مكانتها الرائدة في خدمة حركة التجارة العالمية في ختام الزيارة. وقدم الفريق مهاب مميش درع قناة السويس الجديدة لـ"إيفان سوركوش" ثم دعا الوفد للقيام بجولة بحرية في القناة الجديدة وزيارة أنفاق الإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع. وكان أعلن الفريق مهاب مميش، أمس الأربعاء، أن قناة السويس تعزز ريادتها للطرق الملاحية حول العالم، وتؤكد أنها القناة الأم وتؤكد تفوقها عالمياً عبر مواصلة تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة في أعداد وحمولات السفن العابرة، مُستفيدة من مشروعات التطوير العملاقة التي حرصت على تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة الذي حظى بدعم القيادة السياسية والتفاف شعبي باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي تقود قاطرة التنمية لمصرنا الحبيبة. وشدد رئيس الهيئة، على أن قناة السويس تجني حصاد استراتيجيتها المتميزة في تقديم خدمات بحرية على أعلى مستوى تنال رضا العملاء من ملاك ومشُغلي السفن، بالتزامن مع دراسة متغيرات حركة التجارية العالمية واقتصاديات النقل البحري حتى تواكب سياساتها التسويقية المرنة المتغيرات العالمية (التفاصيل). اقرأ أيضًا: مميش: مضاعفة عائدات قناة السويس بنسبة 100 % في 2023 مميش يوقع اتفاقية لإنشاء محطة دحرجة السيارات

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