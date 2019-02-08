محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور إبراهيم عطا الله، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن موقع مصر الجغرافي هو المتحكم في الطقس والمناخ.
وأوضح، في حواره لمصراوي، أن الهواء في جنوب مصر ساخن وفي الشمال بارد، ويتحدد الطقس السائد في مصر بحسب الكتلة الهوائية التي تتغلب على الأخرى.
وفسر عطا، ارتفاع درجة الحرارة الثلاثاء الماضي إلى 31 درجة في القاهرة، بأنه امتداد لرياح موسمية بكتل الهواء الساخنة من جنوب البلاد، مؤكدًا أن ذلك ليس من الطبيعي في هذا الوقت من العام لأن درجة الحرارة وصلت في شمال الصعيد 33 وجنوب الصعيد وصلت إلى 37.
وأضاف أن درجة الحرارة انخفضت إلى المعدل الطبيعي وهو 20 درجة في القاهرة بسبب إزاحة الكتلة الهوائية الساخنة إلى الأسفل وحلت مكانها الكتلة الهوائية الباردة.
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا وصلت الحرارة لـ 31 درجة؟ الأرصاد تجيب- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.