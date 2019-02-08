شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك بورسعيد تحبط تهريب كمية من مستلزمات الشيش الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي عمليات ومباحث ميناء بورسعيد، من ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات الشيش الإلكترونية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية.

وأوضح بيان، الخميس، أنه بناءً على مذكرة معلومات مقدمة من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي عمليات برئاسة برئاسة محمد شاهين ومباحث ميناء بورسعيد بوجود أصناف مخالفة للمستندات وتدنى في القيمة الجمركية بمشمول بوليصة الشحن رقم 140801615220 حاوية رقم XINU1295503 باسم شركة للاستيراد والتصدير الواردة من الصين بيان جمركي رقم 705 لسنة 2019مجمع 45 والصنف الوارد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن واير فتيس.

وجرى تشكيل لجنة برئاسة محمد السرجاني، وعامر عثمان مديري ساحة الخليج والسيد عبدالرازق مأمور الحركة وعلاء السيد مدير إدارة المكافحة والسيد حسين رئيس قسم الحركة وحسن بسيوني وخالد الرازق والسيد المنصوري وحسن الأدهم بمكافحة التهرب الجمركي.

وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 20 كرتونة بكل منها زيت شيشة إلكترونية معبأه داخل عبوات بعضها من لدائن ومن معدن أحجام وأنواع وأعداد وماركات مختلفة منها Bazooka وDinner وjamnoster وغيرها البعض سعة 60 و100مليجرام و٢ كرتونة بها عبوات فارغة غير مذكورين بالمستندات ضمن البضائع الواردة.

وقرر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات.