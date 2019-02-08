شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر: طالب الفيديو المسيء رغم اعتذاره سيأخذ عقابه من مجلس التأديب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، تعقيباً على الفيديو المسيء للأقباط، إنه يخالف تعاليم ومنهج الأزهر الشريف، فنحن نرفض إطلاق مصطلح الأقلية على أشقائنا في الوطن.

وقال «زارع» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» عبر فضائية «الرافدين+»، مع سعيد حساسين، إن مجلس إدارة الجامعة قرر إحالة الطالب الذي أساء للأخوة الأقباط لمجلس للتأديب للنظر في أمره، مضيفا: «ورغم أن الطالب أصدر فيديو يعتذر فيه عما فعله، ولكن رئيس الجامعة أصر على إحالته للتأديب والتحقيق معه وسيأخذ عقابه».

وقد نشر أحد الطلاب مقطع فيديو مسىء للأقباط أمس الأربعاء، وفور علم إدارة الجامعة بذلك قررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالب وإحالته لمجلس تأديب.

وكانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أمس الأربعاء، فيديو يظهر فيه طالب أزهري برفقة ثلاثة من أصدقائه وهم يرددون بعض العبارات التي تشبه ترانيم الصلاة الخاصة بالإخوة الأقباط بطريقة ساخرة، وفور علم إدارة الجامعة بذلك قررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالب وإحالته لمجلس تأديب.