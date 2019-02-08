أكثر من نصف مليون جنيه مبيعات الشئون الإسلامية بمعرض القاهرة للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن إجمالي مبيعات المجلس بمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال العام الهجري ١٤٤٠ هـ ٢٠١٩ م قد بلغ إثنين وعشرين ألفا وثمانمائة كتاب ، بِمَا يزيد على نصف مليون جنيه ، هذا بالإضافة إلى إجمالي مبيعات بلغ نحو 280 ألف جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري قبل إقامة المعرض ، ليكون إجمالي مبيعات المجلس خلال سبعة أشهر نحو 800 ألف جنيه ، بخلاف المكتبات التي يتم إهداؤها للمساجد بالداخل والمراكز الإسلامية بالخارج.

وأضاف جمعة، في تصريح اليوم، أن هذا يعكس بقوة ثقة المجتمع والمراكز الإسلامية بمختلف دول العالم في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف المصرية كمنارة للفكر الوسطي المستنير.

وتابع أن هذا يأتي في ظل عودة المجلس الأعلى للشئون إلإسلامية إلى دوره الريادي التاريخي في مجال التأليف والترجمة والنشر وإقامة المؤتمرات الدولية والملتقيات الفكرية.

وأشار الى أن المجلس قدم ـ من خلال جناحه بمعرض الكتاب هذا العام ـ ٢٨ ألف مجلة من ١٤ ألف مجلة للأطفال لرواد وزائري جناح المجلس بالمعرض ، في ضوء رسالة المجلس وتبنيه نشر الفكر الوسطي المستنير وتوفير المصادر والكتب الدينية العصرية ، لا سيما المتصلة بقضايا التجديد ومواجهة الفكر المتطرف على نطاق واسع وبأسعار مميزة في حدود التكلفة.

ونوه بأن رسالة المجلس هي نشر صحيح الدين وتفنيد أباطيل وضلالات المتطرفين وتزويد المكتبة الإسلامية بالفكر الديني الوسطي المستنير.

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