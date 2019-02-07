أخبار مصر | "العاملين بالمرافق" و"سكرتارية المرأة" يعلنان تأييد التعديلات الدستورية لمواصلة الإنجازات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العاملين بالمرافق" و"سكرتارية المرأة" يعلنان تأييد التعديلات الدستورية لمواصلة الإنجازات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت النقابة العامة للعاملين بالمرافق، والتى تضم 500 ألف عامل فى قطاعات العمل بالكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والإسكان والمياه والصرف الصحي، على مواصلة العمل والجهد من أجل استكمال مسيرة البناء والتقدم لنهضة مصر الحديثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أعلن ممثلوا العاملين فى هذه القطاعات الحيوية والإستراتيجية فى اجتماعهم برئاسة الدكتور عادل نظمى، رئيس النقابة العامة للمرافق، أنهم يشاركون بجهودهم المخلصة فى إقامة مشروعات الإسكان والطاقة وإقامة البنية التحيتة للمشروعات.

ويرحبون بإدخال تعديلات على بعض مواد الدستور بمايكفل إصدار التشريعات اللازمة التى يقرها مجلس النواب والتى تتناسب وحجم هذه الإنجازات إضافة إلى تعميق روح الممارسة الديمقراطية والمشاركة الفاعلة فى الحوار البناء بين فئات المجتمع مستهدفين مستقبل أفضل للوطن.

كما أعلنت عايدة محيى الدين نائب سكرتارية المرأة العاملة والطفل فى اتحاد عمال مصر، تأييدها المطلق وجميع أعضاء السكرتارية بالاتحاد للتعديلات الدستورية المقترحة، وذلك لاستمرار الاستقرار والتقدم الاقتصادي ولجني ثمار ما تم زرعه في السنوات السابقة من الدولة.

وأكدت أن الفترة القادمة سوف تشهد طفرة كبيرة وتعزيز لدور المرأة بالدولة وهذا من ضمن ما يقدمه الدستور الجديد.

وأشارت أن تغيير بنود الدستور سيكون لها اثر فعال وايجابى فى تطوير منظومة العمل السياسي فى مصر.

وأضافت أن مقترحات تعديل الدستور مطلب عاجل وضروري وذلك للتماشي مع الفترة القادمة والتي ستشهد تغيرات سياسية كبيرة على الصعيدين الداخلى والخارجى.