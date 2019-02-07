"التعليم" تفعل رابط التقديم الإلكتروني للتعاقد المؤقت مع المعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

فعلت وزارة التربية والتعليم، الرابط الإلكتروني للتعاقد المؤقت مع المعلمين؛ لسد العجز في التخصصات المختلفة بالإدارات التعليمية.

ويمكن للراغبين ملىء استمارة التقديم الإلكترونية اتباع الرابط التالي:

http://tempcontract.emis.gov.eg

وعلى المتقدمين التعرف على الشروط من خلال الرابط، وفي حالة استيفائها، عليهم الاطلاع على التخصصات المطلوبة بالإدارة التعليمية التابعين لها، من خلال اختيار المديرية التعليمية ثم الإدارة، وعند إيجاد التخصص عليهم ملىء الاستمارة الإلكترونية.

وبعد ذلك على المتقدمين التوجه للإدارة التعليمية التابع لها كل منهم، لتحديد موعد إجراء المقابلة الشخصية، وفي حال القبول يتقدمون بالمستندات المطلوبة.



ويستمر التقديم الإلكتروني لمدة أسبوع، مع العلم بأن التعاقد يكون خلال الفصل الدراسي الثاني فقط من العام الدراسي 2018/2019.