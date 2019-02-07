محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- مي مدحت:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة التي شهدتها البلاد الثلاثاء الماضي كانت غير طبيعية في هذا التوقيت، لافتًا إلى أنها سجلت 31 درجة، وانخفضت 10 درجات أمس الأربعاء، واليوم سجلت ما بين 18 و20 درجة.

وأضاف "عبدالعال" في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن درجات الحرارة تستمر حول المعدل الطبيعي لها حتى بداية الأسبوع القادم على الأقل، وتتراوح ما بين 18 أو 19 درجة، موضحًا أن هناك استمرارًا لسقوط الأمطار على الوجه البحري ومدن القناة تصل إلى حد السيول على جنوب وشمال البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتابع: "أن غدًا تنحسر الأمطار على السواحل الشمالية، وتعود أيام الجمعة والسبت والأحد، أما القاهرة تشهد شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية".

كانت هذه تفاصيل خبر تصل حد السيول.. الأرصاد تحذر: استمرار الأمطار والشبورة حتى الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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