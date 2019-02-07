تعاون مشترك بين "الوطنية لمكافحة الفساد" و"العربي لإعداد القادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

شهدت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين كل من الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة والمعهد العربي لإعداد القيادات التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقع البروتوكول الوزير اللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتضمن البروتوكول قيام المعهد باستقدام وفود من الدول العربية والأجنبية للدراسة بالأكاديمية في سبيل تعزيز قيم النزاهة والشفافية وتحقيق الهدف من إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، فيما تقوم الأكاديمية بتقديم الدعم الفني للمعهد في مجالات التعاون المشترك بينهما.