محافظة القاهرة: ضبط ٧ أطنان لحوم منتهية الصلاحية بالمعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أكد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه في إطار الحفاظ على صحة المواطنين، تم مصادرة سبعة أطنان ونصف لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإحدى المخازن بحي المعصرة وتم تشميع المخزن وضبط صاحبه وتحويله للنيابة العامة.

وأوضح اللواء أحمد فؤاد أنه تم كذلك غلق وتشميع "مسمط" بالمعصرة ومصادرة ٤٠٠ كيلو لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وإحالة صاحب المسمط للنيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار القضاء على الفساد بكافة صوره وأشكاله وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق من خلال لجان حماية المستهلك وبالتنسيق مع الطب البيطري.

من جهة أخرى، قام حي المعادي برئاسة المهندس عادل عبد الظاهر رئيس حي المعادي بحملات نظافة ورفع مخلفات القمامة من العديد من الشوارع ومطلع كوبري طره، كما قام الحي برفع السلاسل الحديدية والأحجار وإشغالات الطريق بشارع مصر حلوان الزراعي بالإضافة إلى تقليم الأشجار وإزالة المخلفات ورفع كفاءة ميدان دجلة ورفع مخلفات الباعة الجائلين بشارع ٩ أمام محطة المترو.

وقام حي البساتين برئاسة اللواء محمود ضياء رئيس الحي بتطهير بالوعات الصرف الصحي والأمطار بعدد من الشوارع والمنطقة الصناعية، بالإضافة إلى مراجعة أعمدة الإنارة والكابلات بشارع العروبة وإعادة الشئ لأصله نتيجة توصيل الغاز.