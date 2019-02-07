أخبار مصر | إحدى الفنانات المقبوض عليهما: "المخرج هو من طلب منا عمل الشذوذ"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحدى الفنانات المقبوض عليهما: "المخرج هو من طلب منا عمل الشذوذ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت التحقيقات المبدئية مع الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج المتهمين بالفعل الفاضح مع مخرج شهير، بأن المخرج قام بالتغرير بهن وتصوير الفيديو بقصد ابتزازها.

وجاءت الاعترافات، أن إحدى الممثلات قالت إن المخرج قام بالتغرير بها وتصوير الفيديو لابتزازها وهو من طلب منهما عمل الشذوذ، وتابعت: أحضر شخص ادعى أنه شيخ واتنين شهود ونصب عليا وادعى أنه تزوجني".

وكانت قوات الأمن قد تحفظت على الممثلتين منى فاروق، وشيما الحاج، بسبب الفيديو الفاضح، لحين عرضهما على النيابة العامة، بتهمة ارتكاب فعل فاضح، على أن يتم فحص الفيديو لبيان مكان تسجيله.

كانت المتابعات الأمنية رصدت تداول مقاطع جنسية لفتاتين تعملان فى مجال التمثيل على شبكة الإنترنت وبعمل التحريات اللازمة دلت على صحة تلك الفيديوهات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما بأحد المناطق بالقاهرة.