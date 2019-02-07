أخبار مصر | الأطفال يبدعون بـ"الاسبراي" في متحف قصر المنيل (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأطفال يبدعون بـ"الاسبراي" في متحف قصر المنيل (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت هدير عادل رئيس قسم المعارض المؤقتة في متحف قصر المنيل، إن المتحف أطلق أمس فعالية تحت عنوان "فرح غيرك"، والتي استجاب لها ٢٥ طفل مع أمهاتهم، حيث تم تنظيم جولة لهم داخل متحف الصيد، والذي أثار انتباه وانبهار الأطفال.

وأشارت عادل، في بيان لها، إلى أنه عقب الجولة تم تنظيم ورشة للأطفال تحت إشراف الفنان محمد صلاح، حيث قامم بتدريب الأطفال على رسم اللوحات باستخدام "اسبراي الألوان".

وأضافت أن الأطفال استطاعوا بالفعل تنفيذ وتصميم لوحات فنيه دون استخدام أي أقلام أو فرش، وجاءت لوحاتهم مستوحاة من الطبيعية التي تتمتع بها الحديقة المتحفية للقصر، وجاء ذلك وسط جو من البهجة وإدخال السرور علي قلوب الأطفال وأمهاتهم بعد أن تشاركوا سويا في الورشة، وقد جاء اليوم في إطار برنامج "ضيف لنفسك ابتسامه"، والذي أطلقه المتحف بمناسبة أجازة نصف العام

ومن ناحيته قال الدكتور ولاء بدوي مدير عام متحف قصر المنيل، إن المتحف يعمل دائمًا على التواصل مع المجتمع من حوله، وذلك من خلال تنظيم الفعاليات المتنوعة والمختلفة، فليس المتحف فقط لعرض الآثار، وتأريخها وتوثيقها، وإنما هو أيضًا له دور تعليمي وتثقيفي وتوعوي، وذلك وفقًا لتوجيهات قطاع المتاحف برئاسة الأستاذة إلهام صلاح.

يذكر أن قصر الأمير محمد علي في المنيل هو أحد قصور العهد الملكي في مصر ذات الطابع المعماري الخاص، بدأ بناؤه عام 1901، على مساحة 61 ألف متر مربع منها 5000 متر تمثل مساحة المباني، وهو تحفة معمارية فريدة كونه يضم طرز فنون إسلامية متنوعة ما بين فاطمي ومملوكي وعثماني وأندلسي وفارسي وشامي.

ويشتمل القصر على ثلاث سرايات، وهي سراي الإقامة، وسراي الاستقبال، وسراي العرش، بالإضافة إلى المسجد، والمتحف الخاص، ومتحف الصيد، وبرج الساعة، ويحيط به سور على طراز أسوار حصون القرون الوسطى، فيما تحيط بسراياه من الداخل حدائق تضم مجموعة نادرة من الأشجار والنباتات، ويستخدم القصر حاليًا كمتحف.

كان القصر ملكًا للأمير محمد علي الابن الثاني للخديوي توفيق، وشقيق الخديوي عباس حلمي الثاني. والذي شغل منصب ولي العهد ثلاث مرات، كما كان أحد الأوصياء الثلاثة على العرش في الفترة ما بين وفاة الملك فؤاد الأول وتولي ابن عمه الملك فاروق سلطاته الدستورية عند إكماله السن القانونية.

اختار أرض القصر الأمير محمد علي بنفسه، وأنشأ في البداية سراي الإقامة ثم أكمل بعدها باقي السرايا، وقام الأمير بوضع التصميمات الهندسية والزخرفية، والإشراف على البناء، فيما قام بالتنفيذ المعلم محمد عفيفي، وأوصى الأمير أن يتحول القصر بعد وفاته إلى متحف.

ولد الأمير محمد علي في 9 نوفمبر 1875م، في القاهرة ونشأ محبًا للعلوم فدخل المدرسة العلية بعابدين ليحصد العلوم الابتدائية، وفي سنة 1884 توجه إلى أوروبا لتلقي العلوم العالية فدخل مدرسة هكسوس العالية بسويسرا ثم دخل مدرسة ترزيانوم بالنمسا بناءً على أوامر والده لتلقي العلوم العسكرية. وعاد إلى مصر عقب وفاة والده سنة 1892م ومنذ كان شابًا شُهد له بالحكمة ورجاحة العقل وظهر عليه ميله إلى العلم وحب الآداب والفنون خاصة الإسلامية.