مصر | النيابة تصدر قرارها بشأن المتهمين بالسطو المسلح على سائق بشركة في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تصدر قرارها بشأن المتهمين بالسطو المسلح على سائق بشركة في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بحبس أربعة أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالسطو المسلح على سائق بشركة، وسرقة المرتبات الخاصة بالعاملين بالشركة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كان نجح رجال مباحث قسم أكتوبر، في كشف غموض السطو المسلح على سائق بشركة بمنطقة أكتوبر، وسرقة مرتبات العاملين بالشركة، وتبين أن سائق سابق بالشركة وراء السرقة بالإشتراك مع آخرين، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليهم وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم محمد داوُد رئيس مباحث قسم شرطة ثاني أكتوبر، من جميل.ف.م.أ، سائق بشركة بدائرة القسم، 47 سنه، مفاده أنه قام بصرف مبلغ 550 ألف جنية رواتب العاملين بالشركة من بنك بدائرة القسم، وأثناء عودته للشركة بالسيارة قيادته نقل بصندوق تابعة للشركة، إعترضت طريقه سيارة ميكروباص وترجل منها 4 أشخاص ملثمين وأطلق أحدهم عيار ناري في الهواء من طبنجة كانت بحوزته، وإستولوا على المبلغ المالي، وفروا هاربين.

ومن خلال جمع البيانات وإجراء التحريات تمكن العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، من تحديد سيارة الجناة المستخدمة في الحادث، وبالكشف عنها تبين أنها مبلغ بسرقتها عن بلاغ "محمد.س.ب.ع.ا" 26 سنة، سائق، ومقيم بدائرة قسم الجيزة، وبإستدعائه قرر بسابقة سرقة السيارة وأنه عثر عليها في وقت لاحق بدون لوحات معدنية.

وبتكثيف جهود البحث، أمكن التوصل إلى أن مرتكبي واقعة سرقة السيارة الميكروباص كلًا من محمد.ع.ش.ش، سائق، 27 سنة، ومقيم بدائرة قسم ثالث أكتوبر، رامي.ع.ا.م.ع.ا، عاطل، 33 سنة، ومقيم بذات العنوان، السابق إتهامه في قضية سرقة، وبإعداد عدة اكمنة أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بسرقة السيارة المشار ليها والإستيلاء على لوحتها المستخدمة في الواقعة، وبتطوير مناقشتهما إعترف الثاني بإرتكابه واقعة سرقة المبلغ المالي بالإشتراك مع كلًا من حسن.م.م.أ.ا، سائق سابق بالشركة المشار إليها، 34 سنة، ومقيم كرداسة، السابق إتهامه في فضية تظاهر، محمد.أ.ع.ا.ع، سائق، 28 سنة، ومقيم الغربية، السابق إتهامه في قضية سلاح بدون ترخيص، محمد.ا.م.ح، عامل، 23 سنة، ومقيم بدائرة قسم ثالث أكتوبر، المطلوب التنفيذ عليه في قضية سرقة.

وأضاف بأنهم أتفقوا فيما بينهم على سرقة مرتبات العاملين بالشركة مستغلين سابقة عمل الثالث بها، وعلمه بخطوط السير وتوقيت صرف المرتبات، حيث توجهوا بالسيارة الخاصة بالرابع عقب وضع اللوحات المسروقة عليها ورصدوا تحركات سيارة الشركة حتى إرتكاب الحادث، وعقب تقنين الإجراءات والحصول على إذن من النيابات المختصة، أمكن ضبط جميع المتهمين، وبحوزة الرابع طبنجة صوت المستخدمة في الحادث، والسيارة المستخدمة ميكروباص ملك شقيق الرابع، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بتخلصهم من اللوحات المستخدمة عقب الحادث بإلقائها بطريق الفيوم الصحراوي (أمكن العثور عليها)، وأرشد المتهمين، عن المبلغ المستولي عليه حيث أمكن ضبط 467 ألف جنية، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ، وأقر الخامس، بالحكم الصادر ضده، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.