مصر | المتهمون بمحاولة خطف صاحب شركة في الشيخ زايد يعترفون بالواقعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتهمون بمحاولة خطف صاحب شركة في الشيخ زايد يعترفون بالواقعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف المتهمين بمحاولة خطف صاحب شركة بالواقعة، خلال التحقيقات التي أجريت معهم.

وقرر المتهم الأول أنه توجد خلافات بينه وبين رامي.إ.أ.ل، صاحب شركة استثمار عقاري، 34 سنة، ومقيم بمكان ضبطهم، حول قيمة بيع قطعة أرض كائنة بطريق "القاهرة الإسكندرية الصحراوي" ولم يلتزم بسداد قيمتها فأتفق مع باقي المتهمين على إختطافه مقابل مبلغ مالي 20 ألف جنية لكل منهم.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان نجح رجال مباحث الجيزة في إحباط محاولة إختطاف، صاحب شركة إستثمار عقاري، بالشيخ زايد، وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهمين بالشروع في خطفه، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، مفاده أنه أثناء مرور ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة ثاني الشيخ زايد، بدائرة القسم وردت له معلومات بتواجد سيارة ميكروباص، يستقلها 7 أشخاص، وبالإنتقال والفحص تبين أن السيارة ميكروباص يستقلها كلًا من علي.ع.م.أ.م، صاحب شركة مقاولات، 26 سنة، هشام.ع.ا.ا.ا، فرد أمن إداري، 45 سنة، السابق إتهامه في قضيتان سلاح آخرهما سلاح أبيض، محمد.س.ع.ا، نقاش، 49 سنة، محمد.ص.ع.ا.إ، سائق، 34 سنة، السابق إتهامه في قضية مخدرات، عاطف.ص.ك.ب، قهوجي، 33 سنة، السابق إتهامه في قضية تبديد، والمطلوب للتنفيذ عليه في قضية سلاح أبيض، علاء.ي.ا.ع، نقاش، 32 سنة، وليد.م.ع.ا.م، سائق مالك وقائد السيارة، 37 سنة، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم إمبابة، عدا الأول مقيم بالعجوزة، وبحوزة الثاني كيس شطة، وبحوزة الرابع مطواة، وبمواجهتهم اقروا بارتكابهم الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.