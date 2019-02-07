مصر | ننشر اعترافات المتهمين بسرقة سعوديين في الطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر اعترافات المتهمين بسرقة سعوديين في الطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى المتهمين بسرقة سعوديين الجنسية وانتحال صفة ضباط شرطة بمباحث الأداب، خلال التحقيقات التي أجريت معهم بارتكابهم الواقعة.

وقال المتهم الأول إنه يعمل سائق طرف أحد جيران المجني عليهما، ونظرًا لمروره بضائقة مالية أتفق مع باقي المتهمين على إنتحال صفة رجال شرطة وسرقة المبلغان، وفي سيبل ذلك أعدوا 2 طبنجة صوت، وتوجهوا إلى مكان الواقعة مستقلين سيارة ملاكي ملك الأول.

وأضافت المتهمة الرابعة أنها صعدت وبصحبتها نجلها للشقة سكن المبلغان، ولدى قيامهما بفتح باب الشقة دلفوا إليها وأستولوا على المسروقات، وأيد باقي المتهمين ما جاء بأقواله، وبإرشادهم أمكن ضبط المسروقات وبعرضها على المبلغان تعرفا عليها.

كان نجح رجال مباحث قسم شرطة الطالبية في كشف غموض انتحال 3 أشخاص صفة ضباط بمباحث الأداب، وسرقة سعوديين الجنسية، بشارع فيصل، وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهمين، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من الرائد مصطفي عبدالله رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بتلقيه بلاغا من سعيد.ع.ا.ف.ا، 70 سنة، محمد.س.ع.ب، 70 سنة، سعوديين الجنسية، بإدعاء 3 أشخاص أنهم ضباط شرطة بمباحث الأداب، ومداهمة الشقة سكنهم بشارع فيصل، حال تواجد فتاه صحبتهم، وسرقة 5 هواتف محمولة، 8 ألاف دولار وساعة يد، وجوزات السفر السعودي الخاصة بهما، وفروا هاربين وبصحبتهم الفتاه.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبيها، وتوصلت تحريات المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، إلى أن محمد.ل.م.ع.ا، 33 سنة، ومقيم الإسكندرية، أحمد.ع.ا.ع.ا، طالب، 22 سنة، ومقيم القاهرة، أحمد.س.م.س، ترزي، 37 سنة، ومقيم القاهرة، زوجة الثالث سارة.م.ع.ا، كوافيرة، 27 سنة، ومقيمة بذات العنوان، وراء ارتكاب الواقعة، وانتحال صفة ضباط شرطة بمباحث الأداب، وسرقة المجني عليهم.

وبإعداد عدة أكمنة لضبطهم بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، تمكن النقيب محمد مجدي معاون مباحث قسم شرطة الطالبية، من القبض عليهم، وبحوزتهم المسروقات، وبحوزة الأول والثالث 2 طبنجة صوت، وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات بارتكابهم السرقة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.